225 ОШП перейшов під оперативне керівництво 7 корпусу ДШВ

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225 ОШП

225 окремий штурмовий полк перейшов під оперативне підпорядкування 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

Про це повідомили у 225 ОШП.

30 липня «Тексти» опублікували розслідування про ситуацію у 225 окремому штурмовому полку. Співрозмовники медіа розповідали про систематичні побиття, катування і загороджувальні загони в полку.

2 вересня стало відомо, що 425 ОШП «Скеля» перейшов під оперативне керівництво 1 корпусу НГУ «Азов». Це відбулося після розслідування «Бабеля» про катування в «Скелі» і 25 випадків смертей мобілізованих за останні пів року.