У Міжнародному реєстрі збитків з’явилися 4 нові категорії. Серед них — втрата доступу до меддопомоги та освіти

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Україна розширює механізм компенсації збитків від агресії РФ — Міжнародний реєстр збитків відкрив ще чотири категорії заяв.

Про це повідомляє портал «Дія», на якому можна подати заяви онлайн.

Тепер в реєстрі є такі додаткові категорії:

А4.1 — втрата доступу до медичної допомоги: якщо ви тривалий час не могли отримати необхідне лікування через знищені медзаклади чи відсутність лікарів;

— якщо ви тривалий час не могли отримати необхідне лікування через знищені медзаклади чи відсутність лікарів; А4.2 — втрата доступу до освіти: через пошкодження закладу освіти, окупацію, небезпеку для життя чи відсутність можливості навчатися дистанційно;

через пошкодження закладу освіти, окупацію, небезпеку для життя чи відсутність можливості навчатися дистанційно; А2.10 — інші порушення міжнародного права : для випадків, які не охоплюють інші категорії. Наприклад, обмеження доступу до гуманітарної допомоги, води, опалення чи електроенергії, примус до оформлення громадянства РФ, використання цивільних як «живих щитів» та інші;

: для випадків, які не охоплюють інші категорії. Наприклад, обмеження доступу до гуманітарної допомоги, води, опалення чи електроенергії, примус до оформлення громадянства РФ, використання цивільних як «живих щитів» та інші; А3.7 — інші економічні втрати: втрата матеріальної підтримки через смерть чи зникнення близької людини, витрати на лікування або поховання, втрата цінного рухомого майна чи активів ФОП та інші.

Щоб подати заяви за цими категоріями, потрібно авторизуватися у «Дії», відкрити розділ «Репарації: міжнародний Реєстр збитків», обрати потрібну категорію, заповнити заяву та надіслати її. Заява автоматично надсилається до Міжнародного реєстру збитків.

Реєстр збитків через агресію Росії

Міжнародний реєстр збитків створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав-членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада. Працювати він почав у квітні 2024 року. Станом на середину серпня до Реєстру надійшло вже майже 180 тисяч заяв українців.

Одним з інструментів цього реєстру є Компенсаційна комісія, яка має вивчати всі заяви й оцінювати реальну суму збитків — її створення підтримала ПАРЄ і ратифікувала Верховна Рада. На третьому етапі РФ має виплатити компенсації.

В Україні також діє Реєстр пошкодженого і знищеного майна, який запрацював ще у 2022 році. Якщо люди користувалися програмою «єВідновлення», інформація про завдану шкоду записана в цьому реєстрі, а вони мають акт комісійного обстеження пошкоджень від місцевої влади. Як розповідав виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський, на перших етапах програми інформацію вирішили брати саме з Реєстру від держави.