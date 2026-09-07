Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генпрокурора

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку.

Про це він написав у Телеграмі.

Він назвав своє рішення політичним і зазначив, що його позиція стосовно звинувачень є незмінною.

Раніше Кравченко заявляв, що всі витрати його родини, про які прокурор САП згадував на суді щодо співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви, робилися в межах задекларованих доходів. Він говорив, що не має жодного стосунку до прикриття незаконних кол-центрів і що він не давав вказівок сприяти такій діяльності. Також Кравченко спростував повідомлення про своє зникнення.

Операція «Карфаген»

4 вересня НАБУ і САП повідомили про операцію «Карфаген», яка повʼязана зі схемою «кришування» мережі шахрайських кол-центрів за гроші на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора. Отримані кошти фігуранти вкладали у нерухомість та інше майно на понад 20 мільйонів гривень, ще понад 10 мільйонів гривень могли зберігати на рахунках близьких.

На записах, опублікованих НАБУ, керівника злочинної групи називають «Канцлер» — з матеріалів справи випливає, що йдеться про заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиву. Його підозрюють також у відмиванні коштів на суму 89,9 мільйона гривень. Крім того, на записах слідчих фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко.

Приблизно опівночі 5 вересня детективи НАБУ провели обшуки у службових приміщеннях Кравченка, його першої заступниці Марії Вдовиченко та інших працівників ОГП. Однак Офіс генпрокурора поставив під сумнів обґрунтованість обшуків. Там стверджують, що наведені в судовій ухвалі розмови стосуються, зокрема, побутових питань. Мовляв, прямих даних про те, що Кравченко сприяв роботі кол-центрів, у цих матеріалах немає. Кравченко відкидає свою причетність.