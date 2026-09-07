Reuters: Світові ціни на нафту злетіли до шеститижневого максимуму після нових атак США та Ірану

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Ціни на нафту 7 вересня зросли до шеститижневого максимуму після того, як Іран пообіцяв завдати ударів по енергетичній інфраструктурі на Близькому Сході. Ф’ючерси на нафту Brent зросли на $1,03, або на 1,1%, і становили $97,31 за барель.

Про це пише Reuters.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на $1,17 (1,3%) — до $92,65 за барель.

За даними компанії Marisks, що спеціалізується на морській розвідці, у вихідні США та Іран обмінялися ударами по нафтових танкерах і військових кораблях. Це стало значною ескалацією війни між двома країнами, яка розпочалася 28 лютого.

Минулого тижня після відновлення атак між США та Іраном ціна Brent зросла приблизно на 8%, а WTI — майже на 10%.

Що з Ормузькою протокою

Ормузька протока — ключовий шлях для світового експорту нафти. 31 серпня США та Іран вперше за останній час обмінялися ударами. Після цього світові ціни на нафту зросли на понад 2% — вартість Brent перевищила $90 за барель.

Вже 2 вересня країни знову обмінялися ударами: Тегеран атакував американські об’єкти на Близькому Сходу, після чого Вашингтон завдав ударів по іранських військових обʼєктах. Також Вашингтон і Тегеран обмінялися ударами в неділю, 6 вересня. Американські військові завдали ударів по трьох іранських нафтових танкерах після того, як КВІР запустив балістичні ракети по кораблях ВМС США.

На початку вересня трафік через Ормузьку протоку впав утричі. У цей період протокою проходили в середньому по п’ять суден— майже втричі менше за звичний показник у 14.