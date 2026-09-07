ВАКС відправив під варту Єлизавету Івахненко у справі про «кришування» кол-центрів. Застава — 20 млн грн

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Вищий антикорупційний суд відправив під варту на 60 днів Єлизавету Івахненко, яка фігурує в справі «Карфаген» під псевдонімом «Муза». Застава — 20 млн грн.

Про це стало відомо з трансляції ВАКС.

Слідчі вважають Івахненко спільницею організатора схеми — заступника керівника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиви, якому вчора вже призначили заставу 120 млн грн і відправили під варту.

Івахненко підозрюють у причетності до злочинної організації, яка займалася відмиванням коштів, отриманих від «кришування» шахрайських кол-центрів. За версією слідства, її могли залучати до переказу коштів через ФОП і приховування доказів.

Івахненко заперечує звинувачення. Вона заявила, що оприлюднені прокурором записи розмов викривлені та вирвані з контексту. За словами підозрюваної, детальні пояснення вона надасть коли ознайомиться з матеріалами справи повністю.

Операція «Карфаген»

4 вересня НАБУ і САП повідомили про операцію «Карфаген», яка повʼязана зі схемою «кришування» мережі шахрайських кол-центрів за гроші на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора. Отримані кошти фігуранти вкладали у нерухомість та інше майно на понад 20 млн грн, ще понад 10 млн грн могли зберігати на рахунках близьких.

На записах, опублікованих НАБУ, керівника злочинної групи називають «Канцлер» — з матеріалів справи випливає, що йдеться про заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиву. Його підозрюють також у відмиванні коштів на суму 89,9 млн грн. Крім того, на записах слідчих фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко.

Приблизно опівночі 5 вересня детективи НАБУ провели обшуки у службових приміщеннях Кравченка, його першої заступниці Марії Вдовиченко та інших працівників ОГП. Однак Офіс генпрокурора поставив під сумнів обґрунтованість обшуків. Там стверджують: прямих даних про те, що Кравченко сприяв роботі кол-центрів, у матеріалах САП та НАБУ немає. Сам Кравченко теж відкидає свою причетність.