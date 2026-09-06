США та Іран знову обмінялися ударами — втретє за останні кілька тижнів

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Американські військові завдали ударів по трьох іранських нафтових танкерах після того, як КВІР запустив балістичні ракети по кораблях ВМС США. Згодом Іран заявив, що атакував три танкери, які, за його словами, йшли «несанкціонованими маршрутами» в Ормузькій протоці.

Про це пише Reuters.

Голова Центрального командування США, яке відповідає за американські військові сили на Близькому Сході, Бред Купер заявив, що удари по іранських суднах є «чітким сигналом» Ірану.

«Якщо ви стріляєте по двох наших кораблях, ми завдамо ще більшої економічної шкоди — знищимо три ваші», — сказав Купер.

КВІР у відповідь пригрозив посилити удари по американських військових кораблях у регіоні.

Іранське інформаційне агентство Tasnim повідомило, що чотири американські ракети влучили в танкер біля острова Харк. За даними агентства, яке посилається на місцеві джерела, жертв немає, а екіпаж танкера евакуюють.

За даними Центрального командування США, американські військовослужбовці внаслідок іранських атак не постраждали.