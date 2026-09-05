«Підозра — не доказ вини». Податкова служба зреагувала на згадку свого працівника в розслідуванні НАБУ і САП

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Державна податкова служба України (ДПС) заявила, що готова максимально сприяти антикорупційним органам у розслідуванні про можливу причетність свого працівника до справи «Карфаген».

Про це йдеться в заяві пресслужби ДПС.

У відомстві пообіцяли надати правоохоронцям усю необхідну інформацію в межах закону і наголосили на «принциповій позиції щодо будь-яких правопорушень, незалежно від посад». Водночас там закликали уникати передчасних висновків.

«Публічні згадки чи навіть підозра не є доказом вини. Вину може встановити лише суд на підставі належних доказів», — наголосили в ДПС.

Реакція Податкової служби пролунала на тлі нової операції НАБУ і САП «Карфаген» — про схему «кришування» мережі шахрайських кол-центрів на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора.

На записах, опублікованих НАБУ, керівника злочинної групи називають «Канцлер». У прокуратурі він почав працювати в серпні 2025 року. Медіа писали, що, імовірно, йдеться про керівника кібердепартаменту ОГП Сергія Кропиву.

Також на записах фігурує «Шеф» — колишній очільник Податкової служби. «Канцлер» звертається до нього як до «Андрійовича». Попри звільнення він зберіг вплив на Податкову і, за версією слідства, допоміг призначити на посаду заступника голови ДПС лояльну людину.

Як свідчать плівки НАБУ, вплив на посадовця здійснювали за допомогою системного підкупу та виплати «зарплат у конвертах». Прізвища посадовця ДПС не називають.