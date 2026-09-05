Дрон на будівлю СБУ запустили з Донецького напрямку — він летів на висоті понад 7 км
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- Вероніка Довганюк
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Getty Images / «Бабель»
Під час учорашньої атаки на будівлю СБУ дрон запустили з Донецького напрямку, і він летів на висоті понад 7 км.
Про це повідомив радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов.
Таким чином, він спростував інформацію про атаку невеликим БпЛА. Також вдалося встановити, що уламки та більшість елементів дрона, яким атакували будівлю СБУ, від російського БпЛА «Герань-4». Для цього удару росіяни запустили два дрони — один з них знешкодили.
Раніше російські телеграм-канали писали, що ця атака є частиною внутрішнього конфлікту між ГУР та СБУ і дрон нібито запустили не росіяни.
- Учора під вечір росіяни вдарили дроном по будівлі СБУ в Києві — його направили просто в кабінет керівника спецслужби Олександра Поклада. Під час удару його на робочому місці не було.
- Після атаки спалахнула пожежа, її ліквідували. Через удар по Шевченківському району постраждали близько десятка людей. Ця атака також пошкодила розташовану поряд будівлю Консисторії на території Національного заповідника «Софія Київська».
- Після удару радник «Флеш» заявив, що по будівлі СБУ могли вдарити «Шахедом», яким керували онлайн через радіоретранслятор MESH.