Військового ГУР, якого підозрюють у стрілянині з СБУ, звільнили з-під варти

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Поліна Паламарчук / "Суспільне"

Військовослужбовця ГУР МО Сергія Іванова, якого підозрюють у стрілянині зі Службою безпеки України, звільнили з-під варти та обрали йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Особисте зобовʼязання передбачає, що Іванов має повідомляти про своє місцеперебування та прибувати до суду за першою вимогою. Його поручителем став командир.

Адвокат Іванова Тарас Боровський раніше писав, що, за версією слідства, Іванов напав першим.

Поліна Паламарчук / "Суспільне"

Конфлікт між СБУ та ГУР

Пізно ввечері 1 вересня в Києві сталась стрілянина, яка повторилась вранці 2 вересня. Як згодом зʼясувалось, конфлікт виник через зникнення заступника командира РДК, який підпорядковується «Спецпідрозділу Тимура» ГУР, Степана Каплунова. Він стверджує, що його викрала СБУ та під тиском змусила зізнатись у тому, що він спілкувався з російською ФСБ та погодився виконувати вбивства на її замовлення.

За даними джерел «Бабеля», замах готувався, зокрема, на одного з лідерів Чеченської Республіки Ічкерія Ахмеда Закаєва. При цьому в оточенні опозиціонера кажуть, що дізнались про замах лише з медіа.

Саме під час слідчих дій у цій справі, коли Каплунова привезли на обшук в його квартиру, і сталася перша стрілянина. У квартирі на той момент були побратими Каплунова. Вдруге, за словами командира РДК, СБУ відкрила вогонь уже вранці. Троє співробітників ГУР отримали поранення.

Після стрілянини в Києві Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування. Президент Володимир Зеленський спершу анонсував кадрові рішення через цей інцидент, а 3 вересня звільнив начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Олега Храмова.

Каплунов усі звинувачення відкидає, а командир РДК Денис Капустін наголошує, що Каплунову досі не висунули офіційної підозри.