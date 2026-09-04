У мережі зʼявились документи нібито співробітників СБУ, причетних до конфлікту з ГУР. Блогери звинуватили ДБР у зливі — там заперечують

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«Суспільне»

Екснардеп і пропагандист Ігор Мосійчук опублікував документи, які начебто належать співробітникам СБУ, причетним до стрілянини в Києві 2 вересня. Через це низка блогерів звинуватили ДБР, яке розслідує справу, у зливі даних — там це заперечують.

Мосійчук опублікував документи трьох чоловіків, які, як він стверджує, є СБУвцями, що відкрили вогонь під час конфлікту з ГУР. Після цього телеграм-канали та деякі блогери, серед яких Сергій Стерненко та Ігор Лаченков, звинуватили Державне бюро розслідувань у зливі інформації — саме це відомство зараз розслідує ситуацію зі стріляниною.

У ДБР запевняють, що не передавали представникам російської сторони будь-яких даних співробітників українських спецслужб.

«Також не відповідає дійсності твердження про те, що директор ДБР Олексій Сухачов нібито давав вказівку працівникам Бюро передавати такі дані російській стороні», — додали там.

Відомство зазначило, що через поширення даних працівників правоохоронних органів уже почали розслідування.

Конфлікт між СБУ та ГУР

Пізно ввечері 1 вересня в Києві сталась стрілянина, яка повторилась вранці 2 вересня. Як згодом зʼясувалось, конфлікт виник через зникнення заступника командира РДК, який підпорядковується «Спецпідрозділу Тимура» ГУР, Степана Каплунова. Він стверджує, що його викрала СБУ та під тиском змусила зізнатись у тому, що він спілкувався з російською ФСБ та погодився виконувати вбивства на її замовлення.

За даними джерел «Бабеля», замах готувався, зокрема, на одного з лідерів Чеченської Республіки Ічкерія Ахмеда Закаєва. При цьому в оточенні опозиціонера кажуть, що дізнались про замах лише з медіа.

Саме під час слідчих дій у цій справі, коли Каплунова привезли на обшук в його квартиру, і сталася перша стрілянина. У квартирі на той момент були побратими Каплунова. Вдруге, за словами командира РДК, СБУ відкрила вогонь уже вранці. Троє співробітників ГУР отримали поранення.

Після стрілянини в Києві Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування. Президент Володимир Зеленський спершу анонсував кадрові рішення через цей інцидент, а 3 вересня звільнив начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Олега Храмова.

Каплунов усі звинувачення відкидає, а командир РДК Денис Капустін наголошує, що Каплунову досі не висунули офіційної підозри.