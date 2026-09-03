Велика Британія викликала тимчасового повіреного у справах РФ після диверсії з дроном у Лейпцигу

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Велика Британія після диверсії з дроном біля українського літака в аеропорту німецького Лейпцига викликала тимчасового повіреного у справах Росії.

Про це повідомив речник пресслужби МЗС Великої Британії.

У МЗС Великої Британії заявили, що солідарні з позицією Німеччини і викликають тимчасово повіреного у справах Росії, щоб засудити цей напад.

Напередодні в Єврокомісії повідомили, що ЄС та НАТО готують відповідь на нові диверсії та гібридні загрози з боку РФ на тлі цього інциденту. Серед них — санкції, допомога Україні та інше.

Що сталося в аеропорту Лейпцига

Вночі 4 серпня в аеропорту Лейпцига знайшли дрон з детонатором і вибухівкоюбіля українського літака. У МЗС України повідомляли: ніхто не постраждав, а літаки компанії «Антонов» не пошкоджені.

Getty Images / «Бабель»

10 серпня стало відомо, що дрон з вибухівкою врізався в український літак, але не здетонував з невідомих причин. Вибухівка, ймовірно, відʼєдналася під час удару й опинилася неподалік. Сам безпілотник випадково виявили лише приблизно через чотири години. Наприкінці серпня в аеропорту Лейпцига знайшли третій дрон, який намагався атакувати український літак Ан-124.

1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію. Країна вирішила розірвати договір з «Російським домом» у Берліні, а також посилити контроль за росіянами, які вʼїжджають до країни. 18 вересня в Бонні припинить роботу генеральне консульство Росії.