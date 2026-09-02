ВАКС залишив без змін запобіжку ексзаступниці голови ОП Мудрій, яка фігурує у розслідуванні «Форест Гамп»

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Діма Вага / «Бабель»

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжку ексзаступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій. Вона залишається під вартою з альтернативою застави у 20 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з трансляції ВАКС.

Під час розгляду апеляції САП просила збільшити заставу до 150 мільйонів гривень. Прокурор заявив, що Мудра може внести 20 мільйонів, зокрема пославшись на її слова про додаткову оплату в розмірі $20—30 тисяч на місяць під час роботи в Офісі президента.

Сама Мудра просила скасувати тримання під вартою. Вона заявила, що готова виконувати покладені судом обов’язки, зокрема здати закордонний паспорт, носити електронний браслет і не спілкуватися з визначеним колом людей.

Справа «Форест Гамп»

Ірина Мудра — одна з фігурантів операції «Форест Гамп» про легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів.

Серед інших підозрюваних:

екснардеп Максим Микитась;

чинний нардеп Вадим Столар;

заступниця міністра юстиції Олена Ференс;

гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик;

бізнесмен і колишній депутат Дніпропетровської облради Василь Астіон;

ексголови наглядової ради та правління державного Сенс Банку Микола Гладишенко і Олег Ступак;

начальниця департаменту державного Сенс Банку Людмила Снігур;

повʼязані з Микитасем люди — Валентин Єлізаров, Єгор Меркулов, Олександр Остапенко і Микита Тарковський.

Трьом з них вже обрали запобіжні заходи — тримання під вартою або заставу: Микитасю — 30 мільйонів гривень, його «правій руці» Єлізарову — 20 мільйонів, керівнику Директорату з правових питань ОП Віктору Дубовику — 7 мільйонів (за нього вже внесли заставу).

Крім того, 20 серпня НАБУ та САП представили продовження цієї справи — операцію «Феміда» з тими ж фігурантами. Як встановили слідчі, за допомогою хакерів фігуранти зламували державні реєстри, підробляли документи та використовували «своїх» людей в Господарському суді й Мін’юсті, щоб захоплювати підприємства і нерухомість.