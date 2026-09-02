У США надійшли в обіг монети з портретом Дональда Трампа
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
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Скотт Бессент / X
У США в обіг та у продаж надійшли монети номіналом один долар, на яких зображений президент Дональд Трамп.
Про це повідомила пресслужба Монетного двору США.
Уперше про те, що у США будуть карбувати монети з Трампом, стало відомо 15 липня.
На доларовій монеті зображено портрет Трампа і напис Liberty 1776–2026, що перекладається як «Свобода 1776–2026». Також на монеті є напис In God We Trust («У Бога віримо») — гасло, яке з 1956 року присутнє на всій національній валюті США.
- За час другої каденції Трампа на його честь перейменували міжнародний аеропорт «Палм-Біч» у Флориді та Інститут миру, який він намагався ліквідувати на початку 2025 року. А на початку 2026-го у Флориді частину дороги біля приватного клубу Дональда Трампа в Палм-Біч церемоніально перейменували на його честь.
- Окрім того, до 250-ї річниці незалежності США Міністерство фінансів хотіло випустити банкноти з підписом президента Дональда Трампа — тоді переважна більшість американців (59%) були проти.