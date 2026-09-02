ВАКС призначив голові Сенс Банку Ступаку заставу 15 млн грн. Його підозрюють у відмиванні коштів

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Вищий антикорупційний суд призначив голові Сенс Банку Олексію Ступаку заставу — 15 млн грн, але не взяв його під варту.

Про це стало відомо з трансляції ВАКС.

Суд зобов’язав Ступака не виїжджати за межі Києва, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет і не спілкуватися з іншими фігурантами справи «Форест Гамп».

Ступака підозрюють у відмиванні незаконно отриманих коштів. За версією слідства, він може бути причетний до схеми з легалізації 150 мільйонів гривень, які, ймовірно, внесли як заставу за ексміністра енергетики Германа Галущенка.

На суді прокурори заявили, що з початку повномасштабного вторгнення Олексій Ступак щонайменше 30 разів покидав країну, не має дітей в Україні, отже, і стійких звʼязків, тому може переховуватися від слідства. Адвокати Ступака у відповідь заявили, що всі поїздки були робочими.

Справа «Форест Гамп»

19 серпня НАБУ і САП опублікували розслідування під назвою «Форест Гамп» про легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — ексміністра енергетики Германа Галущенка. За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів.

Серед підозрюваних:

колишня заступниця голови ОП Ірина Мудра;

екснардеп Максим Микитась;

чинний нардеп Вадим Столар;

заступниця міністра юстиції Олена Ференс;

гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик;

бізнесмен і колишній депутат Дніпропетровської облради Василь Астіон;

ексголови наглядової ради та правління державного Сенс Банку Микола Гладишенко і Олег Ступак;

начальниця департаменту державного Сенс Банку Людмила Снігур;

повʼязані з Микитасем люди — Валентин Єлізаров, Єгор Меркулов, Олександр Остапенко і Микита Тарковський.

Трьом з них вже обрали запобіжи — тримання під вартою або заставу: Микитасю — 30 мільйонів гривень, його «правій руці» Єлізарову — 20 мільйонів, керівнику Директорату з правових питань ОП Віктору Дубовику — 7 мільйонів (за нього вже внесли заставу).

Крім того, 20 серпня НАБУ та САП представили продовження цієї справи — операцію «Феміда» з тими ж фігурантами. Як встановили слідчі, за допомогою хакерів фігуранти зламували державні реєстри, підробляли документи та використовували «своїх» людей в Господарському суді й Мін’юсті, щоб захоплювати підприємства і нерухомість.