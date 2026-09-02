Справа «Форест Гамп». Ексзаступницю голови ОП Мудру почали прослуховувати за 10 місяців до того, як щодо неї зареєстрували справу

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Iryna Mudra / Facebook

Ексзаступницю голови ОП Ірину Мудру почали прослуховувати за 10 місяців до того, як слідчі зареєстрували справу «Форест Гамп» — про легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Про це повідомив адвокат Мудрої Артем Крикун-Труш на засіданні Апеляційної палати ВАКС.

«Слухати» Мудру почали 13 травня 2025 року, а до складу злочинної організації, за інформацією слідчих, вона доєдналася не пізніше жовтня 2025 року.

Оперативно-розшукову справу № 408, яка б дозволила прослуховувати ексзаступницю голови ОП, відкрили ще в серпні 2024 року, а дозвіл на це отримали тільки 23 квітня 2025-го.

Справа «Форест Гамп»

Ірина Мудра — одна з фігурантів операції «Форест Гамп» про легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів.

Серед інших підозрюваних:

екснардеп Максим Микитась;

чинний нардеп Вадим Столар;

заступниця міністра юстиції Олена Ференс;

гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик;

бізнесмен і колишній депутат Дніпропетровської облради Василь Астіон;

ексголови наглядової ради та правління державного Сенс Банку Микола Гладишенко і Олег Ступак;

начальниця департаменту державного Сенс Банку Людмила Снігур;

повʼязані з Микитасем люди — Валентин Єлізаров, Єгор Меркулов, Олександр Остапенко і Микита Тарковський.

Трьом з них вже обрали запобіжні заходи — тримання під вартою або заставу: Микитасю — 30 мільйонів гривень, його «правій руці» Єлізарову — 20 мільйонів, керівнику Директорату з правових питань ОП Віктору Дубовику — 7 мільйонів (за нього вже внесли заставу).

Крім того, 20 серпня НАБУ та САП представили продовження цієї справи — операцію «Феміда» з тими ж фігурантами. Як встановили слідчі, за допомогою хакерів фігуранти зламували державні реєстри, підробляли документи та використовували «своїх» людей в Господарському суді й Мін’юсті, щоб захоплювати підприємства і нерухомість.