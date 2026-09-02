FT: Росія таємно допомагає Ірану створити надзвукові ракети, здатні загрожувати кораблям США на Близькому Сході
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Getty Images / «Бабель»
Росія таємно допомагає Ірану розробляти надзвукові крилаті ракети — це новий клас зброї, яка здатна загрожувати американським авіаносцям та іншим військовим кораблям на Близькому Сході. Багаторічна секретна програма отримала кодову назву C430L.
Про це пише Financial Times у розслідуванні, яке ґрунтується на витоку російського листування, даних про поїздки та аналізі військових патентів.
До програми залучили деяких найдосвідченіших російських ракетних спеціалістів. Її розпочали у 2023 році та продовжили під час війни США та Ізраїлю проти Ірану. Основна мета C430L — допомогти Ірану розробити реактивний двигун прямоточного типу, який дає змогу крилатій ракеті підтримувати політ на швидкості, що в кілька разів перевищує швидкість звуку.
Експерти з ракетного озброєння та військові фахівці вважають, що ці технології призначені для крилатих ракет протикорабельного та наземного ударного призначення. FT вважає, що програма такого масштабу потребувала б політичного схвалення на найвищому рівні в Росії.
Заданими журналістів, Іран уже розробив і провів льотні випробування реактивної силової установки прямоточного типу, хоча наразі немає доказів того, що надзвукову крилату ракету, створену за сприяння Росії, вже взято на озброєння.
Програму допомоги Ірану у створенні надзвукової ракети організував «Рособоронекспорт» — російський державний експортер озброєнь, який координував реалізацію проєкту з російським ракетобудівним підприємством.
- У січні 2025 року Росія уклала договір про «всеосяжне стратегічне партнерство» з Іраном. У Тегерані наголошували, що це нібито не воєнний альянс, а «крок на шляху до створення більш справедливого і збалансованого світу».
- Після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого 2026-го медіа писали, що Росія передає Ірану координати та дані про розташування американських військових обʼєктів на Близькому Сході, постачає та модернізує дрони, а також ділиться з Іраном тактичними порадами щодо застосування безпілотників.