Німеччина офіційно звинуватила Росію в інциденті з дроном біля українського літака. Які заходи запровадять у відповідь

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Німеччина розвірве договір з «Російським домом» у Берліні, а також посилить контроль за росіянами, які вʼїжджають до країни. Також 18 вересня в Бонні припинить роботу генеральне консульство Росії — ці заходи запровадять у відповідь через інцидент з безпілотниками в Лейпцигу.

Про це повідомили міністр внутрішніх справ Александр Добріндт і міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль, пише Der Spiegel.

Серед інших заходів — Вадефуль має викликати російського посла, а Німеччина посилить тиск на російський тіньовий флот.

Німецька влада вважає, що за спробою вибуху в аеропорту Лейпцига стоять російські спецслужби. За словами Добріндта, цю операцію здійснювали так звані виконавці низького рівня.

У Росії вже пообіцяли відповісти. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Німеччина давно шукала привід, щоб закрити «Російський дом».

Що сталося в аеропорту Лейпцига

Вночі 4 серпня в аеропорту Лейпцига знайшли дрон з детонатором і вибухівкою біля українського літака. Після цього німецькі медіа писали, що Ан-124 нібито міг перевозити боєприпаси для України.

7 серпня Міністерство внутрішніх справ Німеччини заперечило це. У МЗС України повідомляли: ніхто не постраждав, а літаки компанії «Антонов» не пошкоджені.

10 серпня медіа написали, що дрон з вибухівкою врізався в український літак, але не здетонував з невідомих причин. Вибухівка, ймовірно, відʼєдналася під час удару й опинилася неподалік. Сам безпілотник випадково виявили лише приблизно через чотири години.