Верховний суд США дозволив продовжити будівництво бальної зали Трампа в Білому домі

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Getty Images / «Бабель»

Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа продовжити будівництво бальної зали в Білому домі.

Про це пише CNN.

Рішення ухвалили пʼятьма голосами проти чотирьох — проти виступили головний суддя Джон Робертс і троє ліберальних суддів.

Суд визнав, що Національний фонд охорони історичної спадщини, який оскаржував будівництво, ймовірно, не мав достатньо законних підстав це робити. Водночас судді не сказали, чи взагалі проєкт з будівництва бальної зали був законним.

Головний суддя Робертс у своїй незгоді назвав будівництво, «ймовірно, незаконним». Він наголосив, що Білий дім — це не звичайна будівля, яку президент може змінювати на власний розсуд.

Водночас Трамп уже привітав рішення суду і заявив, що нова зала стане «однією з найвеличніших споруд» Вашингтону.

CNN зазначає, що рішення Верховного суду є «великою перемогою» для Трампа та, ймовірно, дасть йому час, необхідний для завершення значної частини проєкту, навіть попри те, що судовий процес щодо бальної зали досі триває в судах нижчої інстанції.