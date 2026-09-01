Верховний суд США дозволив продовжити будівництво бальної зали Трампа в Білому домі
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Getty Images / «Бабель»
Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа продовжити будівництво бальної зали в Білому домі.
Про це пише CNN.
Рішення ухвалили пʼятьма голосами проти чотирьох — проти виступили головний суддя Джон Робертс і троє ліберальних суддів.
Суд визнав, що Національний фонд охорони історичної спадщини, який оскаржував будівництво, ймовірно, не мав достатньо законних підстав це робити. Водночас судді не сказали, чи взагалі проєкт з будівництва бальної зали був законним.
Головний суддя Робертс у своїй незгоді назвав будівництво, «ймовірно, незаконним». Він наголосив, що Білий дім — це не звичайна будівля, яку президент може змінювати на власний розсуд.
Водночас Трамп уже привітав рішення суду і заявив, що нова зала стане «однією з найвеличніших споруд» Вашингтону.
CNN зазначає, що рішення Верховного суду є «великою перемогою» для Трампа та, ймовірно, дасть йому час, необхідний для завершення значної частини проєкту, навіть попри те, що судовий процес щодо бальної зали досі триває в судах нижчої інстанції.
- Вашингтон оголосив про плани побудувати нову бальну залу в Білому домі вартістю $400 мільйонів ще 1 серпня 2025 року. Йдеться про залу площею приблизно 8,4 тисячі м². Для його будівництва в жовтні знесли Східне крило Білого дому. Сам Трамп особисто брав участь у розробці зали — від планування до вибору матеріалів — і називає її важливою частиною своєї президентської спадщини.
- Проте у квітні цього року Федеральний суд заблокував подальше будівництво бальної зали. Рішення ухвалили після позову від Національного фонду охорони історичної спадщини. У фонді заявили, що адміністрація Трампа почала будівництво без потрібних погоджень і дозволів.