Прокуратура просить арештувати 150 млн грн застави за ексміністра Галущенка — він може повернутися в СІЗО

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Міністерство енергетики та вугільної промисловості України / Facebook

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд арештувати 150 мільйонів гривень, які внесли як заставу за колишнього міністра енергетики, а пізніше міністра юстиції Германа Галущенка.

Про це керівник САП Олександр Клименко розповів в інтервʼю каналу «Є питання».

Слідство вважає, що гроші, які внесли як заставу за Галущенка, могли мати злочинне походження, а їх внесення могло бути способом легалізації коштів. Тому прокуратура просить передати 150 мільйонів гривень в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

«Якщо суд задовольнить це клопотання, то ці кошти мають бути переказані на рахунок АРМА і вважатиметься, що цей ексміністр юстиції не вніс заставу», — пояснив Клименко.

У такому разі, за словами керівника САП, Галущенка можуть знову взяти під варту.