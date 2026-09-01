Прокуратура просить арештувати 150 млн грн застави за ексміністра Галущенка — він може повернутися в СІЗО
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- Ольга Березюк
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Міністерство енергетики та вугільної промисловості України / Facebook
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд арештувати 150 мільйонів гривень, які внесли як заставу за колишнього міністра енергетики, а пізніше міністра юстиції Германа Галущенка.
Про це керівник САП Олександр Клименко розповів в інтервʼю каналу «Є питання».
Слідство вважає, що гроші, які внесли як заставу за Галущенка, могли мати злочинне походження, а їх внесення могло бути способом легалізації коштів. Тому прокуратура просить передати 150 мільйонів гривень в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
«Якщо суд задовольнить це клопотання, то ці кошти мають бути переказані на рахунок АРМА і вважатиметься, що цей ексміністр юстиції не вніс заставу», — пояснив Клименко.
У такому разі, за словами керівника САП, Галущенка можуть знову взяти під варту.
- Герман Галущенко є фігурантом операції «Мідас» про ймовірну корупцію в енергетичній сфері. Його затримали у лютому під час спроби виїхати з України. Суд визначив йому запобіжний захід із можливістю внесення 150 мільйонів гривень застави.
- Наприкінці серпня НАБУ та САП розповіли про нову операцію, яка стосувалась легалізації грошей, внесених як застава за Галущенка. Серед фігурантів — ексзаступниця голови ОП Ірина Мудра та екснардеп Максим Микитась.