Росіяни вдарили по складах у селі Мила на Київщині дроном «Герань-4»
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Скриншот / «Бабель»
Російська армія застосувала для удару по складах зі зброєю в селі Мила Бучанського району на Київщині дрон «Герань-4».
Про це повідомили в СБУ.
В СБУ розповіли, що зараз розслідують злочин агресії та недбалість до військової служби. За інформацією СБУ, удар і детонація пошкодили близько 130 будинків та інші цивільні обʼєкти.
Станом на зараз четверо людей вважаються зниклими безвісти. Раніше президент Зеленський повідомив, що вдарили саме в склад з боєприпасами, через що здетонували снаряди, міни, дрони та інша зброя.
- Атака сталася ввечері 28 серпня. Станом на зараз відомо про 37 загиблих, серед яких голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Ще десятки людей постраждали.