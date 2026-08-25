США виключили Сирію зі списку держав-спонсорів тероризму

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Державний департамент США зняв із Сирії статус держави-спонсора тероризму, у якому країна була з 1979 року. А Міністерство фінансів скасувало санкції проти угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» (HTS).

Про це йдеться в офіційній заяві відомства від 24 серпня.

У Вашингтоні пояснили, що цей крок виконує обіцянку президента Дональда Трампа дати сирійському народу «шанс на велич» — рішення має відкрити Сирії шлях до нових інвестицій і допомогти її економічній та політичній стабільності.

Водночас США запровадили санкції проти двох колишніх соратників HTS, яких повʼязують з «Аль-Каїдою» і «Хурас ад-Дін».