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Литва отримала від США «анкету лояльності до політики Трампа»

Автор:
Вероніка Довганюк
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Getty Images / SilvanBachmann

Литва отримала від Міноборони США анкету із запитанням про ставлення до зовнішньої політики президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє LRT.

У відомстві розповіли, що анкета містить запитання про витрати на оборонку, співпрацю зі США в цьому секторі, зобовʼязання перед союзними силами й участь у міжнародних місіях. Наразі Литва готує відповідь на анкету.

Раніше Bloomberg із посиланням на документ писало, що результати опитування можуть вплинути на скорочення військової присутності США в деяких країнах.

Зокрема, анкета містить такі запитання:

Також там є запитання про військову операцію США на Близькому Сході.