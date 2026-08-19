ЄС підтримав Міжнародний кримінальний суд після санкцій США

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Антоніу Кошта заявили, що «твердо стоять» на боці Міжнародного кримінального суду (МКС), його президентки Томоко Акане і посадовців, проти яких США 19 серпня ввели санкції.

Відповідну заяву посадовці опублікували в Х.

За словами фон дер Ляєн, МКС допомагає забезпечувати правосуддя для жертв «найжахливіших злочинів у світі», тому судді та посадовці повинні мати можливість діяти незалежно і без зовнішнього тиску.

Водночас у МКС назвали запроваджені санкції США «відвертою атакою» на незалежність судової установи та наголосили: «Коли представникам судової системи погрожують за застосування закону, під загрозою опиняється сам міжнародний правопорядок».

У суді також зазначили, що тиск на його працівників може впливати на можливість жертв міжнародних злочинів домагатися правосуддя.

«Суд не відступить і твердо підтримує своїх співробітників та жертв неймовірних злочинів», — заявили в МКС і додали, що продовжать працювати незалежно і неупереджено, відповідно до Римського статуту.