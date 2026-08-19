У Хорватії затримали другого українця, якого підозрюють у підриві «Північних потоків». Раніше Польща відмовила в його екстрадиції

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У Хорватії затримали другого підозрюваного у підриві «Північних потоків» — українського водолаза Володимира Ж. (ймовірно, Володимира Журавльова).

Про це повідомляє прокуратура Німеччини.

Українця затримали вранці 19 серпня в хорватському місті Пула на підставі європейського ордера на арешт, виданого ще 3 червня 2024 року.

За версією німецького слідства, він був одним із водолазів, які встановлювали вибухівку на газопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2» у Балтійському морі в 2022 році. Українця підозрюють, зокрема, у спільному спричиненні вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні споруд.

Після екстрадиції з Хорватії Журавльова мають доправити до Федерального суду Німеччини.

Журавльова вже затримували у Польщі у вересні 2025 року, але у жовтні польський суд відмовив видати його Німеччині. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують Журавльову, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України».

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шістьох українців, яких підозрюють у підриві. Основним підозрюваним у цій справі є українець Сергій Кузнєцов — його вважають командиром групи, яка підірвала газогони. Сам він звинувачення заперечує.

У серпні 2025-го його затримали в Італії, а в листопаді екстрадували до Німеччини і там заарештували. 1 липня 2026 року німецькі прокурори офіційно висунули Кузнєцову обвинувачення, і наприкінці жовтня його мають судити в німецькому Гамбурзі.