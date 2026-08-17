За сприяння Меланії Трамп в Україну повернули ще одну дитину
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Getty Images / «Бабель»
За сприяння першої леді США Меланії Трамп в Україну вдалося повернути ще одну дитину, розлучену з родиною через війну.
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
Станом на сьогодні за допомогою Меланії Трамп вдалося повернути 34 дитини — з того моменту, як вона написала Путіну «мирного листа» минулого серпня.
Лише 31 липня в Україну з тимчасово окупованої території повернули ще чотирьох дітей віком від 6 до 15 років. Це сталося, зокрема, за сприяння першої леді США.
- У жовтні 2025 року Меланія Трамп заявила, що має «відкритий канал зв’язку» з Путіним після того, як він відповів на її лист про українських дітей, написаний у серпні 2025 року.
- За даними Bring Kids Back UA, на сьогодні з окупації в Україну вдалося повернути 2 470 дітей, ще 1,6 мільйона — залишаються під контролем РФ. Ці діти або депортовані, або примусово переміщені в РФ, або перебувають на тимчасово окупованій території.