Bloomberg: Країни Близького Сходу налагодили таємні перевезення нафти через Ормузьку протоку

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Виробники нафти на Близькому Сході продовжують активно вивозити великі обсяги сировини з Перської затоки, попри атаки на судна в Ормузькій протоці. Це допомагає стримувати зростання цін на нафту.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Щоб зменшити ризики, танкери вимикають транспондери, проходять Ормузьку протоку непомітно, а потім перевантажують нафту на інші судна в Оманській затоці, які вже можуть прямувати до покупців. Такий «темний» маршрут став одним із головних способів підтримувати світові поставки нафти після початку війни на Близькому Сході.

За словами співрозмовників Bloomberg, обсяги таких перевезень уже перевищують оцінку ринку у 4 мільйони барелів на добу. Точні цифри визначити складно, оскільки судна навмисно приховують своє місцеперебування.

До війни через Ормузьку протоку проходило близько 20 мільйонів барелів нафти на добу — приблизно пʼята частина світових поставок. Минулого тижня міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що за попередні сім днів протокою пройшло близько 9 мільйонів барелів на добу.

За даними Bloomberg, зараз біля узбережжя Оману стоять близько 150 суден — від великих нафтових танкерів до суховантажів. У січні їх було близько 40.

Через Ормузьку протоку таким способом перевозять нафту не лише з ОАЕ, а й з Іраку, Катару та Кувейту. Саудівська Аравія поки не використовує цю схему у великих масштабах, однак її танкерна компанія Bahri вже почала розміщувати судна біля узбережжя Оману. Зараз там перебувають 16 супертанкерів, ще три мають прибути найближчими днями. Разом вони можуть перевезти близько 38 мільйонів барелів.

Попри ризики, перевезення не зупиняються. Державна нафтова компанія ОАЕ Abu Dhabi National Oil Co. заявила, що після початку війни 23 її судна зазнали атак під час проходження Ормузької протоки. Одна людина загинула, ще 20 членів екіпажів отримали поранення.

«Попри повторні атаки на наші судна, ми сповнені рішучості й надалі безпечно постачати енергію на світові ринки», — заявили в компанії.

За даними Bloomberg, атаки іноді затримують поставки, але зазвичай ненадовго. Водночас ризики для моряків зростають: кілька людей уже загинули під час проходження протоки, а в регіоні фіксують дедалі більше розливів нафти.

Попри війну, ці схеми допомогли уникнути значно сильнішого шоку для світового нафтового ринку. На початку конфлікту деякі учасники ринку прогнозували, що ціна нафти може піднятися до $150 за барель. У серпні Brent переважно торгується в діапазоні $80—90.

Що з Ормузькою протокою

Ормузька протока — ключовий шлях для світового експорту нафти — залишалася закритою з початку війни між США та Іраном наприкінці лютого. Це спровокувало різке зростання світових цін на нафту.

Протоку відкрили 18 червня, коли сторони домовилися припинити бойові дії на 60 днів. США тоді зняли морську блокаду іранських портів. Однак після цього з початку липня сторони знову почали обмінюватися ударами, і Іран заявив, що Ормузька протока знову закрита.

13 липня Дональд Трамп оголосив, що США стягуватимуть 20% від вартості вантажів, які проходитимуть через Ормузьку протоку, і відновлюють блокаду іранських суден та їхніх клієнтів.

Тепер Іран регулярно атакує судна, які намагаються пройти через протоку без його дозволу. США у відповідь на ці атаки завдають ударів по іранській військовій інфраструктурі.

На початку серпня голова Вищої ради національної безпеки Ірану Мохаммад Багер Золгадр оприлюднив перелік вимог, які США мають виконати для того, аби Тегеран знову відкрив Ормузьку протоку. Зокрема, Іран вимагає вивести військових, припинити війну і зняти морську блокаду. Також Іран хоче, аби США відшкодували збитки, завдані під час війни та розблокували заморожені іранські активи.