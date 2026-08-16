Україна та ще 8 країн приєдналися до санкцій ЄС проти Ірану за підтримку Росії

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Україна та ще вісім європейських держав приєдналися до рішення Ради ЄС про продовження санкцій проти Ірану.

Про це йдеться в заяві високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

Євросоюз запровадив ці обмеження проти Ірану у 2023 році через військову допомогу, яку Тегеран надає Росії у війні проти України. Також країну звинувачують у підтримці збройних угруповань на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря й підриві свободи судноплавства.

Окрім України, 14 серпня до рішення Ради ЄС приєдналися Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія та Норвегія. Ці держави узгодять національну політику з цим рішенням.

Водночас із санкційного списку виключили чотирьох людей.