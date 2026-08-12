ВАКС не дозволив Єрмаку зняти електронний браслет — про це знову просили його адвокати

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Вищий антикорупційний суд розглянув апеляцію захисту колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака та залишив без змін рішення стосовно електронного браслета — він і надалі носитиме його.

Про це пише «Суспільне».

Адвокати Єрмака заявляли, що рішення про електронний браслет «потребує уточнення та є невмотивованим». Вони додали, що не оскаржують обовʼязок носити браслет, а просять пояснити його межі.

Єрмака на засіданні не було. Він подав клопотання, у якому вказав, що не може бути з обʼєктивних причин.

10 серпня ВАКС послабив запобіжний захід Єрмаку через звернення військових. ВАКС дозволив йому без дозволу виїжджати в Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську та Херсонську області. Також суд дозволив йому транзитом переїжджати через інші області.

У якій справі фігурує Андрій Єрмак

За версією слідства, Андрій Єрмак — один з фігурантів схеми про відмивання грошей, отриманих у межах справи «Мідас» про корупцію в енергетиці.

Правоохоронці стверджують, що у 2021—2025 роках учасники схеми могли відмити понад 460 мільйонів гривень через будівництво котеджного містечка «Династія» в Козині на Київщині. Йдеться про чотири приватні резиденції та окрему спа-зону загального користування.

11 травня НАБУ і САП у цій справі повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Наступного дня, 12 травня, у межах цього ж провадження підозри отримали ще шестеро фігурантів, серед них — ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов і бізнесмен Тимур Міндіч.

Олексій Чернишов і Тимур Міндіч також фігурують у справі щодо «Енергоатому». Напередодні оголошення підозри Міндіч виїхав до Ізраїлю. Згодом НАБУ направило документи для оголошення його в розшук Інтерполу. Чернишову ВАКС призначив тримання під вартою із заставою 120 мільйонів гривень, її внесли повністю.