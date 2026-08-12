КНДР знову запустила балістичну ракету в бік Японського моря

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Getty Images / «Бабель»

Північна Корея вранці 12 серпня знову запустила балістичну ракету в бік Японського моря — вона впала за межами економічної зони Японії.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Японії.

Ракета пролетіла майже 690 км та досягла своєї максимальної висоти — приблизно 90 км. За районами прольоту ракети стежили літаки та судна, які повідомили, що пошкоджень не зафіксовано.

У Міноборони Японії заявили, що співпрацюватимуть зі США, Південною Кореєю та іншими державами, щоб зібрати й проаналізувати інформацію про такі польоти.

Попереднього разу Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японського моря 8 серпня. Перед цим КНДР пригрозила «новими військовими кроками» через посилення оборонної сфери Японії.