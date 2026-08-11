У ДР Конго від Еболи загинули вже понад 2 000 людей. Кількість підтверджених випадків перевищила 4 000

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Через спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго загинули 2 011 людей. Усього підтверджено 4 381 випадок вірусу.

Про це пише Reuters.

Випадки вірусу зафіксували в пʼяти провінціях. У сфері охорони здоровʼя називають нинішній, вже 17-й спалах Еболи найшвидшим за темпами поширення за всю історію.

Це повʼязано з тим, що зараз у регіонах, де поширюється Ебола, дефіцит медтоварів, також там складно відстежувати контакти людей, у яких уже підтвердили вірус.

Станом на 6 серпня було відомо тільки про 3 973 випадкизахворювання і 1 801 смерть від Еболи.

Спалах Еболи в ДР Конго

Перший випадок захворювання людини вірусом Ебола був зареєстрований на території сучасної ДР Конго в 1976 році. Смертність під час перших спалахів сягала 90%. Завдяки появі вакцини від штампу Ебола-Заїр ця цифра скоротилася майже до 40%.

Найбільший спалах вірусу Ебола за кількістю інфікованих стався у 2014—2016 роках у Західній Африці. Кількість жертв тоді перевищила 11 тисяч.

Вже 17 травня 2026 року ВООЗ оголосила про новий спалах лихоманки Ебола в ДР Конго та Уганді (тоді було відомо про 80 смертей). Організація назвала епідемію лихоманки надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення.

Тоді ж ВООЗ порадила країнам-сусідкам ДР Конго активувати свої національні механізми управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями, а також проводити скринінг на кордонах і головних внутрішніх дорогах.

Нинішній спалах — 17-й в історії ДР Конго. Експерти попереджають, що він може стати одним з найбільших за всю історію, оскільки вірус певний час поширювався непомітно.