Новини

Wikipedia

Україна втратила винищувач МіГ-29 на Одещині, пілоту вдалося катапультуватися. Він виконував бойове завдання — знищував повітряні цілі противника.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, під час пуску ракети виникла нештатна ситуація. Після цього літак загорівся і пілот втратив керування. Наразі причини інциденту встановлюють.

Що відомо про втрати Повітряних сил

З початку повномасштабної війни з Росією українські Повітряні сили втратили кілька винищувачів і професійних льотчиків. Зокрема, в серпні 2023 року загинув пілот Андрій «Джус» Пільщиков, також загинули двоє льотчиків під час авіакатастрофи на Житомирщині.

У серпні 2024 року під час відбиття російської атаки загинув Олексій «Мунфіш» Месь. Це була перша офіційно підтверджена втрата Україною винищувача F-16.

Після цього повідомляли про кілька авіакатастроф: у ніч проти 23 серпня 2025 року загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар, а вже 17 грудня загинув екіпаж українського гелікоптера Мі-24. Перед цим, опівдні 8 грудня 2025 року, на східному напрямку фронту під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув український пілот Євгеній Іванов.

16 червня у Хмельницькій області розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М — загинули льотчик і штурман. 29 липня сталася авіакатастрофа винищувача F-16 на Полтавщині, пілот вижив.