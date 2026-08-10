Медіа: Німецькі слідчі знайшли сліди ДНК на місці, де виявили дрон з вибухівкою біля українського літака Ан-124

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Antonov Company/Facebook

Німецькі слідчі знайшли сліди ДНК в аеропорту Лейпцига, де біля українського літака Ан-124 виявили дрон із вибухівкою. Ці сліди збігаються зі старішим зразком 2024 року, який знайшли на місці підпалу у логістичному центрі DHL у Лейпцигу.

Про це пишуть Die Zeit та Bild з посиланням на джерела.

Наразі німецькі слідчі не мають жодних доказів того, що ці дві справи повʼязані між собою. Також сліди ДНК поки що не повʼязані з конкретною людиною.

20 липня 2024 року в логістичному центрі DHL у Лейпцигу загорілася посилка з авіавантажем. Через затримку літака вона вибухнула на землі — якби це сталося в повітрі, займання могло б призвести до авіакатастрофи. Представники служб безпеки вважають, що посилку заклали за дорученням Росії. Подібні посилки, які перевозили логістичні компанії DHL і DPD, також вибухнули у Великій Британії та Польщі.

У березні 2026 року прокуратура Литви висунула обвинувачення у цій справі п’ятьом людям.

Що сталося в аеропорту Лейпцига

Вночі 5 серпня в аеропорту Лейпцига знайшли дрон з детонатором і вибухівкою біля українського літака. Після цього німецькі медіа писали, що Ан-124 нібито міг перевозити боєприпаси для України.

7 серпня Міністерство внутрішніх справ Німеччини заперечило це. У МЗС України повідомляли: ніхто не постраждав, а літаки компанії «Антонов» не пошкоджені.

10 серпня у медіа написали, що дрон з вибухівкою врізався в український літак, але не здетонував з невідомих причин. Вибухівка, ймовірно, відʼєдналася під час удару й опинилася неподалік. Сам безпілотник випадково виявили лише приблизно через чотири години.