Медіа: На заходи ексглави МЗС Угорщини запрошували співробітників відомства, які вдавали з себе журналістів

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На пресконференції колишнього міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто запрошували лише обраних журналістів, також там були співробітники МЗС, які вдавали з себе представників медіа. Це робили для того, щоб створити враження заповненого залу.

Про це написало угорське видання 444 з посиланням на джерела.

За словами співробітників МЗС, від них вимагали заповнити місця в залі на 50—60 крісел. Також важливою вимогою було те, щоб за пів години до приходу Сіярто усі вже зайняли свої місця та «сиділи у повній тиші». Наприкінці заходів нікому не можна було вставати, доки цього не зробить ексглава МЗС Угорщини.

Один зі співробітників угорського МЗС розповів, що на пресконференції відправляли тих людей, «чиє робоче навантаження найбільше це дозволяло». Ще один співробітник сказав, що у них діяв принцип ротації і він кожні два тижні ходив на ці заходи.