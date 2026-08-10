Медіа: На заходи ексглави МЗС Угорщини запрошували співробітників відомства, які вдавали з себе журналістів
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Getty Images / «Бабель»
На пресконференції колишнього міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто запрошували лише обраних журналістів, також там були співробітники МЗС, які вдавали з себе представників медіа. Це робили для того, щоб створити враження заповненого залу.
Про це написало угорське видання 444 з посиланням на джерела.
За словами співробітників МЗС, від них вимагали заповнити місця в залі на 50—60 крісел. Також важливою вимогою було те, щоб за пів години до приходу Сіярто усі вже зайняли свої місця та «сиділи у повній тиші». Наприкінці заходів нікому не можна було вставати, доки цього не зробить ексглава МЗС Угорщини.
Один зі співробітників угорського МЗС розповів, що на пресконференції відправляли тих людей, «чиє робоче навантаження найбільше це дозволяло». Ще один співробітник сказав, що у них діяв принцип ротації і він кожні два тижні ходив на ці заходи.
- Петер Сіярто був міністром закордонних справ Угорщини за часів уряду Віктора Орбана. Він склав депутатський мандат після поразки партії «Фідес» на виборах у квітні.
- Перед цим угорські журналісти-розслідувачі опублікували записи розмов Сіярто та його російського колеги Сергія Лаврова, з яких випливало, що Сіярто координував з Росією дії проти інтересів України та ЄС. У липні в Угорщині почали розслідувати звʼязки колишнього глави МЗС з Росією. Сам Сіярто всі звинувачення відкидає.