Дрон з вибухівкою врізався в український літак Ан-124 в аеропорту Лейпцига, але не здетонував

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Дрон з вибухівкою врізався в український літак Ан-124, припаркований в аеропорту Лейпцига, але не здетонував з невідомих причин.

Про це пише Die Zeit.

Слідство проаналізувало відео з камер спостереження. Приблизно о 19:30 4 серпня дрон уже прямував до літака «Антонов», згодом він вдарився об одне з його крил. У крилах таких літаків зазвичай розташовані паливні баки, тому вибух міг спричинити масштабну пожежу або підрив літака.

Однак дрон відскочив від крила і впав на землю. Вибухівка, ймовірно, відʼєдналася під час удару й опинилася неподалік. Сам безпілотник випадково виявили лише приблизно через чотири години.

Водій автобуса туристичної групи побачив його на землі, наступив на нього і повідомив охорону. Вибуховий пристрій знайшли окремо від дрона. Чому заряд не вибухнув, наразі невідомо.

Дрон не помітили звичайні радари, бо він був саморобний. Водночас безпілотник був оснащений вибухівкою Semtex, яку зазвичай використовують військові. Прямих доказів причетності Росії наразі немає, однак німецьке слідство розглядає цю версію.