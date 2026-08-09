WP: Пентагон вимагає від американських оборонних компаній терміново збільшити виробництво та постачання зброї

Новини

Alex Wong / Staff

Пентагон вимагає від оборонної промисловості США збільшити виробництво та постачання зброї, зокрема боєприпасів, яких не вистачає через війну з Іраном. Американським оборонним компаніям дали 21 день, щоб прискорити ці процеси.

Про це пише The Washington Post з посиланням на меморандум Міністерства оборони США.

Заступник міністра оборони Стів Файнберг написав, що багаторічні цикли розробки та виробництва «неприйнятні», а промисловість має негайно збільшити виробничі потужності.

Джерела журналістів додали, що також наприкінці липня представників американських оборонних підприємств викликали до Білого дому на зустріч із главою адміністрації президента Трампа Сьюзі Вайлз, міністром оборони Пітом Гегсетом та іншими посадовцями. Під час зустрічі, в якій взяли участь представники компаній Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, виробник автономних систем озброєння Anduril та компанія з аналізу даних Palantir, їх закликали безпосередньо лобіювати в Конгресі збільшення видатків на оборону.

За перший місяць війни в Ірані США випустили понад 850 крилатих ракет Tomahawk та понад 1 000 ракет-перехоплювачів Patriot і THAAD. США також використали понад 1 300 тактичних балістичних ракет армії в перші тижні бойових дій. Станом на минулий тиждень світові запаси ракет Patriot скоротилися з 2 200 до менш ніж 827, а ракет THAAD — з 452 до менш ніж 278.

Однак наразі реалізація планів Пентагону залежить від Конгресу, який ще не погодив оборонний бюджет на $1,15 трильйона, необхідний для фінансування нових замовлень.

Дефіцит ракет у США

4 серпня Reuters написав, що армія США вичерпала майже весь свій запас ракет великої дальності, зокрема ATACMS, якими Україна бʼє по цілях у глибині Росії. А CNN повідомляв, що військові США витратили майже 80% наявних запасів до системи ППО THAAD.

Саме через виснаження запасів, кажуть джерела WP, Трамп останніми днями відмовився від нових масштабних ударів по Ірану, хоча обіцяв «найбільшу атаку з часів Другої світової війни».

Дефіцит ракет впливає не лише на операції США на Близькому Сході. Через обмежені запаси західних союзників Україна теж стикається з нестачею ракет для систем ППО, що ускладнює захист від російських повітряних атак.

За даними видання, Адміністрація президента США просить Конгрес виділити ще $67 мільярдів на поповнення військових запасів після значних витрат у війні з Іраном. Однак відповідний законопроєкт поки що не отримав підтримки законодавців. Виробництво нових ракет теж потребує часу: деякі види озброєння, зокрема ракети для комплексів Patriot, можуть виготовлятися до двох років.