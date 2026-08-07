Суд скасував статус «недисциплінованого» для екскомбата 47 ОМБр Ширшина, який скаржився на «дебільні» завдання командування на Курщині

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X (Twitter) / «Бабель»

Суд скасував статус «недисциплінованого» для колишнього командира батальйону 47 окремої механізованої бригади «Магура» Олександра Ширшина. Таким його торік визнала перевірка — коли він публічно звинуватив командування в «дебільних» завданнях і невиправданих втратах людей.

Про це Ширшин повідомив у Facebook.

За його словами, тепер суд визнав, що його критичний допис не є дисциплінарним проступком, «якщо він не містить інформації з обмеженим доступом і спрямований на привернення уваги до реальних проблем».

Також суд встановив, що проблеми, про які йшлося в публікації Ширшина, підтвердилися під час службової перевірки.

«Це рішення не означає, що командир завжди має рацію або що військові повинні вирішувати всі питання публічно. Воно означає інше: держава не може карати людину лише тому, що її критика виявилася незручною. Закон має однаково діяти для всіх — від солдата до головнокомандувача», — написав військовий.

Ширшин додав, що дехто відмовляв його оскаржувати рішення тодішнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про перевірку дій екскомбата — мовляв, воно того не вартує.

«Вартує. Це ще один крок до того, щоб у Збройних силах було більше справедливості, більше довіри й сильніші інституції», — наголосив військовий.

Що передувало

У травні 2025 року Ширшин подав рапорт на звільнення і публічно звинуватив командування в «дебільних» завданнях і невиправданій втраті людей.

Згодом він розповів, що під час боїв на Курщині та українсько-російському кордоні він неодноразово зіштовхувався з «приреченими на провал» завданнями, що наражали особовий склад на ризик невиправданих втрат. Ширшин зазначив, що створив допис як заклик змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості.

У відповідь на заяву Ширшина Генштаб ЗСУ доповів про створення робочої групи, яка мала вивчити обставини, згадані військовим. Там пообіцяли «ухвалити відповідні рішення» за результатами перевірки.

У червні того ж року Ширшин написав, що у висновку після перевірки його назвали «недисциплінованим» і звинуватили в поширенні службової інформації в соцмережах. Згодом він пішов з посади командира батальйону 47 ОМБр «Магура».