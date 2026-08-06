У ДР Конго від Еболи загинули понад 1 800 людей. Лікарі продовжують протестувати через зарплатню

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Через спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго загинула 1 801 людина — усього зафіксовано 3 973 випадки вірусу.

Про це пише AP.

Окрім того, медичні працівники влаштували протести — просять виплатити їм зарплатню. Вони протестують біля офісу губернатора в Бунії, столиці провінції Ітурі (на неї припадає майже 90% випадків хвороби).

Лікарі, включно з медсестрами, які надають інтенсивну допомогу пацієнтам, стверджують, що вони не отримували зарплатні та премій за свою роботу з моменту спалаху епідемії в середині травня.

Спалах вірусу продовжує поширюватись.

Станом на 27 липня було відомо тільки про 3 200 випадків захворювання і 1 405 смертей від Еболи.

Спалах Еболи в ДР Конго

Перший випадок захворювання людини вірусом Ебола був зареєстрований на території сучасної ДР Конго в 1976 році. Смертність під час перших спалахів сягала 90%. Завдяки появі вакцини від штампу Ебола-Заїр ця цифра скоротилася майже до 40%.

Найбільший спалах вірусу Ебола за кількістю інфікованих стався у 2014—2016 роках у Західній Африці. Кількість жертв тоді перевищила 11 тисяч.

Вже 17 травня 2026 року ВООЗ оголосила про новий спалах лихоманки Ебола в ДР Конго та Уганді (тоді було відомо про 80 смертей). Організація назвала епідемію лихоманки надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення.

Тоді ж ВООЗ порадила країнам-сусідкам ДР Конго активувати свої національні механізми управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями, а також проводити скринінг на кордонах і головних внутрішніх дорогах.

Нинішній спалах — 17-й в історії ДР Конго. Експерти попереджають, що він може стати одним із найбільших за всю історію, оскільки вірус певний час поширювався непомітно.