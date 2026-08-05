Зеленському довіряють 55% українців, рівень довіри майже не змінився після протестів — опитування КМІС

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Офіс президента / Telegram

Різкого зниження рівня довіри до президента України Володимира Зеленського на тлі протестів, спричинених відставкою Михайла Федорова з посади міністра оборони, не спостерігають.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Українців запитали, наскільки вони довіряють або не довіряють Володимиру Зеленському. 55% опитаних сказали, що довіряють президентові, а 40% — що не довіряють. Востаннє КМІС проводив таке опитування у травні — тоді 61% респондентів довіряли і 34% не довіряли. Однак у травні людей запитували також про довіру до інших посадовців, окрім президента.

Порівнюючи з опитуванням у квітні, коли 58% довіряли і 36% не довіряли Зеленському, аналітики зараз спостерігають зниження довіри, проте її «обвалу» немає.

Також серед українців зберігається позиція стосовно проведення виборів найближчим часом — лише 15% вважають, що вибори потрібно проводити навіть до завершення бойових дій. Ще 23% вважають, що вибори можна провести після припинення вогню.

Опитування проводили з 20 липня по 3 серпня методом телефонних інтервʼю серед 974 повнолітніх громадян, які проживають на підконтрольній уряду України території. Похибка не перевищує 4,1%.