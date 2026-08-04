Ексрозвіднику Червінському змінили запобіжний захід на особисте зобовʼязання

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Ірина Власюк / «Бабель»

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід полковнику Роману Червінському з нічного домашнього арешту на особисте зобовʼязання.

Про це повідомив його адвокат Костянтин Глоба.

За його словами, суд задовольнив подані стороною захисту заперечення і під час ухвалення рішення застосував норми Конституції України — «як норми прямої дії», тобто послався безпосередньо на Конституцію.

«Сьогодні Конституція України перемогла. За поданими мною запереченнями та матеріалами моєму підзахисному змінили запобіжний захід на особисте зобовʼязання», — написав адвокат у Фейсбуку.

Хто такий Роман Червінський

Полковник Червінський — колишній співробітник СБУ, Головного управління розвідки та Сил спецоперацій. У 2020 році Червінський займався операцією із затримання «вагнерівців» у Білорусі. У своїй заяві для The Washington Post і Der Spiegel Червінський сказав, що він також «спланував і реалізував» операції з убивства лідерів проросійських бойовиків в Україні та «викрадення свідка», який міг би підтвердити, що саме Росія у 2014 році збила рейс 17 Malaysia Airlines.

21 квітня 2023 року він отримав підозру у справі про невдале викрадення російського літака. За даними слідства, він і ще кілька військових вирішили провести операцію з викрадення російського літака без згоди держорганів і спецслужб. СБУ вважає, що через їхні дії, зокрема Червінського, Росія отримала інформацію про розміщення пілотів Повітряних сил і українських літаків на аеродромі «Канатове» в Кіровоградській області.

Також Червінського підозрюють у справі про шахрайство і вимаганні грошей. У грудні 2023 року прокуратура повідомила, що підозрює Червінського в тому, що він, видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби України, намагався заволодіти коштами підприємця у сумі $100 тисяч.

Ідеться про події липня 2020 року. Червінський начебто пообіцяв бізнесмену за певну суму вирішити питання щодо повернення йому затриманої партії тютюнових виробів. Ексрозвідник заперечує причетність до цього злочину.

У СІЗО Червінський був з квітня 2023 року по липень 2024-го, а відтоді — під цілодобовим, а потім нічним домашнім арештом.

1 квітня 2026 року Конституційний суд України задовольнив скаргу Червінського і визнав неконституційною норму, за якою його утримували під вартою. А через тиждень суд дозволив йому повернутися до служби у Збройних силах України.