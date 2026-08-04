В Ірані заявили, що готувалися вдарити по Україні, але передумали після вибачень

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Старший радник верховного лідера Ірану Мохсен Резаї заявив, що його країна була готова вдарити по Україні ракетами, але скасувала атаку нібито після вибачень української влади.

Про це він сказав в ефірі іранського телеканалу.

Резаї розповів, що удар готували по трьох цілях в Україні у відповідь на атаку на іранське судно в Каспійському морі. Проте українська сторона нібито визнала, що атака по судну була помилковою, тому запланований удар скасували, заявив Резаї.

Він додав, що Україні «в будь-якому разі доведеться заплатити за свою атаку». Представники української влади заяви іранського посадовця поки що не коментували.

Що передувало

25 липня бійці Служби безпеки України атакували в Каспійському морі два судна, якими перевозили військові вантажі між Іраном і Росією.

Іран у цій атаці звинуватив персонально президента Володимира Зеленського. Зокрема, голова МЗС країни Аббас Арагчі написав у X: «Зеленський здійснив напад на іранське торгове судно». За його словами, від атаки загинув моряк. Він назвав удар по судну «грубим порушенням Статуту ООН, вчиненим за вказівкою Ізраїлю, щоб втягнути Європу у свою війну».

Згодом голова комітету з питань національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що будь-який напад на Іран «завжди має свою ціну». Мовляв, США та Ізраїль це чудово розуміють, а скоро зрозуміє і Україна.

Після цих погроз низка телеграм-каналів написали, що Іран начебто готується атакувати Україну трьома балістичними ракетами в найближчі два дні. У Центрі протидії дезінформації запевнили, що підтверджень цьому нема.

Згодом очільник МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з іранським колегою Аббасом Арагчі. Тоді Арагчі заявив, що не прагне подальшої ескалації, однак збитки за «напад на громадян або інтереси» мають бути відшкодовані.

Джерела New York Times розповідали, що Іран розглядав ракетний удар по одному з портів України, але передумав після переговорів дипломатів.