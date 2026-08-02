Вибух у ресторані в Москві. Кількість загиблих зросла до п’яти, мер Собянін заявив про теракт
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Кількість загиблих від вибуху у ресторані в центрі Москви, що стався увечері 1 серпня, зросла до п’яти.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
За їхніми даними, двоє постраждалих померли сьогодні у лікарні. Ще щонайменше шестеро людей — досі у важкому стані.
Тим часом мер російської столиці Сергій Собянін назвав вибух у ресторані «жорстоким терористичним актом». За його словами, зараз правоохоронці встановлюють обставини події. Собянін пообіцяв «заслужене покарання» для винних.
- Спочатку причиною вибуху у ресторані в центрі Москви ввечері 1 серпня у Росії називали вибух газового балона на кухні. Згодом Національний антитерористичний комітет РФ офіційно підтвердив, що вибухнув саморобний пристрій, який до закладу намагалася пронести невідома жінка. Її не пустив охоронець — вони обоє, а також один із відвідувачів, загинули на місці після підриву вибухівки.
- Російські медіа зʼясували, що на момент вибуху у ресторані Balzi Rossi свій день народження міг святкувати головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ Олександр Чайко, який у 2022 році командував наступом російських військ на Київ. В Україні його заочно судять за воєнні злочини.