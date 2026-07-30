Медіа: Віткофф і Кушнер можуть приїхати в Україну на День незалежності
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Getty Images / «Бабель»
Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, ймовірно, приїдуть в Україну на День незалежності.
Про це в X написав кореспондент «Радіо Свобода» Алекс Рауфогл з посиланням на джерела.
У Києві вони візьмуть участь у заходах, присвячених 35-й річниці незалежності України.
Financial Times із посиланням на джерела писало, що домовленість про візит Віткоффа і Кушнера стала одним з результатів переговорів президента Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті. Поїздка має відбутися в межах спроб Вашингтону активізувати переговори про припинення війни Росії проти України.
- Україна запросила Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва ще у квітні. Але з того часу вони так і не приїхали, хоча неодноразово їздили до Москви. Володимир Зеленський називав це проявом неповаги.
- Kyiv Independent з посиланням на власні джерела писав, що Віткофф і Кушнер не поспішають їхати до Києва, бо у Вашингтоні побоюються, що нові переговори не дадуть результату.