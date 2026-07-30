У Білому домі заявили, що Меланія Трамп впʼяте допомогла повернути українських дітей додому
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Getty Images / «Бабель»
Перша леді США Меланія Трамп уже впʼяте посприяла поверненню додому українських дітей, яких викрала Росія.
Про це повідомили у Білому домі.
Меланія Трамп допомогла воззʼєднати групу українських та російських дітей з їхніми родинами — йдеться загалом про пʼятьох дітей. Інших деталей про те, звідки вони та скільки їм років, не вказано.
Вона додала, що зі своїм представником продовжує працювати з Україною та Росією задля повернення дітей до їхніх сімей.
- У жовтні 2025 року Меланія Трамп заявила, що має «відкритий канал зв’язку» з Путіним після того, як він відповів на її лист про українських дітей, написаний у серпні.
- За даними Bring Kids Back UA, станом на сьогодні з окупації в Україну вдалося повернути 2 414 дітей, ще 1,6 мільйона — залишаються під контролем РФ. Ці діти або депортовані, або примусово переміщені в РФ, або перебувають на тимчасово окупованій території.