На Полтавщині розслідують авіакатастрофу F-16, яка сталася учора
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Слідчі ДБР розпочали розслідувати авіакатастрофу винищувача F-16 на Полтавщині, яка сталася вчора близько 18:45 у Кременчуцькому районі.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
За даними ДБР, аварія сталась, коли пілот виконував бойове завдання. Він встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує.
Слідчі з ночі працюють на місці аварії. ДБР розслідує порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.
Учора в Повітряних силах ЗСУ писали, що під час аварії пілот перехоплював повітряні цілі. Тоді в ПС ЗСУ стверджували, що, за попередніми даними, виникла нештатна ситуація.
Що відомо про втрати Повітряних сил
З початку повномасштабної війни з Росією українські Повітряні сили втратили кілька винищувачів і професійних льотчиків. Зокрема, в серпні 2023 року загинув пілот Андрій «Джус» Пільщиков, також загинули двоє льотчиків під час авіакатастрофи на Житомирщині.
У серпні 2024 року під час відбиття російської атаки загинув Олексій «Мунфіш» Месь. Це була перша офіційно підтверджена втрата Україною винищувача F-16.
Після цього повідомляли про кілька авіакатастроф: у ніч проти 23 серпня 2025 року загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар, а вже 17 грудня загинув екіпаж українського гелікоптера Мі-24. Перед цим, опівдні 8 грудня 2025 року, на східному напрямку фронту під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув український пілот Євгеній Іванов.
16 червня у Хмельницькій області розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М — загинули льотчик і штурман.