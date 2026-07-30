На Полтавщині розслідують авіакатастрофу F-16, яка сталася учора

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Слідчі ДБР розпочали розслідувати авіакатастрофу винищувача F-16 на Полтавщині, яка сталася вчора близько 18:45 у Кременчуцькому районі.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними ДБР, аварія сталась, коли пілот виконував бойове завдання. Він встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує.

Слідчі з ночі працюють на місці аварії. ДБР розслідує порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.

Учора в Повітряних силах ЗСУ писали, що під час аварії пілот перехоплював повітряні цілі. Тоді в ПС ЗСУ стверджували, що, за попередніми даними, виникла нештатна ситуація.

Що відомо про втрати Повітряних сил

З початку повномасштабної війни з Росією українські Повітряні сили втратили кілька винищувачів і професійних льотчиків. Зокрема, в серпні 2023 року загинув пілот Андрій «Джус» Пільщиков, також загинули двоє льотчиків під час авіакатастрофи на Житомирщині.

У серпні 2024 року під час відбиття російської атаки загинув Олексій «Мунфіш» Месь. Це була перша офіційно підтверджена втрата Україною винищувача F-16.

Після цього повідомляли про кілька авіакатастроф: у ніч проти 23 серпня 2025 року загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар, а вже 17 грудня загинув екіпаж українського гелікоптера Мі-24. Перед цим, опівдні 8 грудня 2025 року, на східному напрямку фронту під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув український пілот Євгеній Іванов.

16 червня у Хмельницькій області розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М — загинули льотчик і штурман.