Уряд затвердив оновлений проєкт про ПДВ на посилки до €150 — його направили в Раду
- Автор:
- Ольга Березюк
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Unsplash
Уряд схвалив і направив до Ради оновлений законопроєкт про ПДВ на посилки вартістю до €150, куплені на закордонних маркетплейсах. Попередню версію проєкту Рада провалила на голосуванні.
Про це повідомили Державна митна служба та премʼєр Сергій Корецький.
Як працюватиме нова система:
- ПДВ сплачуватиме маркетплейс, а не український покупець;
- посилки декларуватимуть поштові оператори та експрес-перевізники на основі спеціальних реєстрів;
- для іноземних маркетплейсів запровадять вимоги про облік і представництво в Україні;
- передбачать перехідний період без штрафів: протягом першого року за ненавмисні помилки зі сплатою ПДВ штрафувати не будуть, якщо сам податок сплачено повністю.
При цьому приватні подарунки вартістю до €45, які надсилаються безоплатно, як і раніше, не оподатковуватимуться.
Нові правила планують запровадити не раніше ніж 1 січня 2027 року.
Урядовий проєкт закону йде в пакеті з основним законопроєктом № 15112–д про зміни до Податкового кодексу, який наразі перебуває на розгляді у Верховній Раді. Разом ці два документи мають створити цілісну правову базу, щоб ввести в Україні європейську модель оподаткування дистанційного продажу товарів.
- ПДВ на посилки до €150 — це один з чотирьох податкових законопроєктів, які вимагає ухвалити МВФ, щоб продовжити кредитну програму для України. У квітні депутати ухвалили один з них, продовживши військовий збір за ставкою 5% на три роки після війни. А законопроєкт № 15111-д про оподаткування цифрових платформ — «податок на OLX» — підтримали в першому читанні.
- Серед інших вимог МВФ — скасувати пільги зі сплати ПДВ для ФОПів, оборот яких перевищує 4 мільйони гривень. Але цю вимогу відтермінували.