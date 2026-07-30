Уряд затвердив оновлений проєкт про ПДВ на посилки до €150 — його направили в Раду

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Уряд схвалив і направив до Ради оновлений законопроєкт про ПДВ на посилки вартістю до €150, куплені на закордонних маркетплейсах. Попередню версію проєкту Рада провалила на голосуванні.

Про це повідомили Державна митна служба та премʼєр Сергій Корецький.

Як працюватиме нова система:

ПДВ сплачуватиме маркетплейс, а не український покупець;

посилки декларуватимуть поштові оператори та експрес-перевізники на основі спеціальних реєстрів;

для іноземних маркетплейсів запровадять вимоги про облік і представництво в Україні;

передбачать перехідний період без штрафів: протягом першого року за ненавмисні помилки зі сплатою ПДВ штрафувати не будуть, якщо сам податок сплачено повністю.

При цьому приватні подарунки вартістю до €45, які надсилаються безоплатно, як і раніше, не оподатковуватимуться.

Нові правила планують запровадити не раніше ніж 1 січня 2027 року.

Урядовий проєкт закону йде в пакеті з основним законопроєктом № 15112–д про зміни до Податкового кодексу, який наразі перебуває на розгляді у Верховній Раді. Разом ці два документи мають створити цілісну правову базу, щоб ввести в Україні європейську модель оподаткування дистанційного продажу товарів.