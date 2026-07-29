Україна втратила винищувач F-16

Новини

Air Force USA

Україна сьогодні втратила винищувач F-16, пілоту вдалося катапультуватися.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Пілот виконував бойове завдання — перехоплював повітряні цілі противника. Наразі він перебуває у лікарні. За попередніми даними, сталася нештатна ситуація. Причини інциденту встановлюють. На місці падіння літака працюють експерти та правоохоронці.

Жертв серед цивільних та руйнувань немає.

Що відомо про втрати Повітряних сил

З початку повномасштабної війни з Росією українські Повітряні сили втратили кілька винищувачів і професійних льотчиків. Зокрема, в серпні 2023 року загинув пілот Андрій «Джус» Пільщиков і ще двоє льотчиків під час авіакатастрофи на Житомирщині.

У серпні 2024 року під час відбиття російської атаки загинув Олексій «Мунфіш» Месь. Це була перша офіційно підтверджена втрата Україною винищувача F-16.

Після цього відомо про декілька авіакатастроф: у ніч проти 23 серпня 2025 року загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар, а вже 17 грудня загинув екіпаж українського гелікоптера Мі-24. Перед цим, опівдні 8 грудня 2025 року, на східному напрямку фронту під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув український пілот Євгеній Іванов.

16 червня у Хмельницькій області розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М — загинули льотчик і штурман.