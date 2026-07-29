Зеленський попросив Трампа терміново надати Україні «зимовий пакет» із 300 ракет до Patriot
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Президент Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом попросив його надати Україні екстрений «зимовий пакет» ракет-перехоплювачів для комплексів протиповітряної оборони Patriot.
Про це він розповів в інтервʼю Axios.
За словами президента, без цих ракет узимку Україна не зможе захистити енергетичну інфраструктуру від російських балістичних ударів. А це загрожує відключенням опалення для мільйонів людей та гуманітарною кризою.
Зеленський також повідомив, що на зустрічі в Білому домі Трамп погодився просувати питання виробництва ракет-перехоплювачів до Patriot в Україні за американською ліцензією. Після переговорів Зеленський зустрівся з представниками компаній Lockheed Martin і Raytheon, які виробляють ці ракети.
Утім, навіть якщо Україна отримає ліцензії, налагодження виробництва займе від одного до пʼяти років. «Нам потрібні були Patriot ще вчора», — наголосив Зеленський та додав, що до зими Україна прагне отримати 300 ракет для ППО.
Він також зазначив, що Україна готова поділитися будь-якими військовими технологіями чи експертизою, яких потребують США, щоб отримати ракети-перехоплювачі.
За словами українського президента, Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але зазначив, що США теж відчувають дефіцит ракет через війну з Іраном.
Крім того, Україна разом з американськими оборонними компаніями вивчає можливість переобладнання українських балістичних ракет у ракети-перехоплювачі за аналогією з Patriot. Зеленський вважає, що це дозволить швидше і дешевше посилити українську протиповітряну оборону.
- На саміті НАТО в Анкарі 7—8 липня американський президент Дональд Трамп сказав, що Київ отримає ліцензії на виробництво ракет до Patriot. Зеленський тоді казав, що ця домовленість з Трампом мала «політичний характер», а про всі технічні деталі надалі мають домовитися дипломати й представники міністерств.
- 23 липня Зеленський повідомив, що американська оборонна компанія Raytheon готова спільно з Україною виробляти ракети-перехоплювачі для комплексів ППО Patriot.