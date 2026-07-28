Південний ГЗК призупиняє видобуток через російські атаки на судна
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Південний гірничозбагачувальний комбінат призупиняє видобуток через російські атаки на судна.
Про це повідомили у Південному ГЗК.
У липні судновласники призупинили заходи до українських чорноморських портів через систематичні російські удари по суднах. Зокрема, по суднах з металопродукцією.
Через це в портах і на складах Південного ГЗК накопичилося кілька партій залізної руди, призначеної на експорт. У компанії заявили, що через неможливість відвантажувати продукцію були змушені тимчасово зупинити видобуток.
«Це вимушений крок, який ми максимально відтерміновували», — наголосили на підприємстві. Роботу відновлять, щойно дозволить безпекова ситуація.
- 13 липня росіяни вбили трьох людей на судні під прапором Того. 19 липня вони вдарили по Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау біля Одеси — загинули 10 людей, судно затонуло. 22 липня українським морським коридором уперше не пройшло жодне судно.