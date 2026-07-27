У Києві поліцейські затримали журналіста-розслідувача hromadske Євгенія Шульгата

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У Києві поліцейські затримали журналіста hromadske Євгенія Шульгата, який працював над матеріалами про корупцію в правоохоронних органах.

Про це повідомила редакція hromadske.

Колеги Шульгата заявили, що поліція зупинила таксі, в якому їхав журналіст, та нядягла на нього кайданки — через нібито порушення правил військового обліку. Водночас документи, які є у hromadske, вказують, що до затримання Шульгат порушень не мав.

За словами журналіста, двоє поліцейських застосували до нього силу. Уже зараз на звʼязок журналіст не виходить. Керівниця редакції розслідувань hromadske Ярослава Вольвач заявила, що документи водія поліцейських не цікавили, що дає підстави припускати, що Шульгата затримали цілеспрямовано.

Водночас у поліції заявили, що чоловік буцімто не пройшов ВЛК, а також відмовився показувати документи, тому його доставили до одного з районних ТЦК, аби уточнити дані. У редакції перевіряють інформацію.

Що передувало

У 2024 році тодішньому журналісту «Слідство.Інфо» Шульгату намагалися вручити повістку за вказівкою працівника СБУ. У такий спосіб спецслужбовці буцімто хотіли «покарати» Шульгата за розслідування щодо майна керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Шульгат зʼясував, що дружина Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру в столичному житловому комплексі преміум-класу. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйона гривень, хоча її ринкова вартість перевищує 20 мільйонів.

Згодом тодішній голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка від виконання посадових обовʼязків. 1 травня президент України Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Уже у вересні Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило колишнього очільника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллю Вітюка і не знайшло ознак незаконного збагачення.