У Румунії через інциденти з дронами вислали дипломата російського посольства

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МЗС Румунії / X

У Румунії після інцидентів з дронами, які порушували повітряний простір країни, вислали дипломата російського посольства (він має покинути країну протягом 5 днів) та оголосили його персоною нон ґрата.

Про це повідомило МЗС Румунії.

Сьогодні посла РФ у Румунії викликали до штаб-квартири МЗС. Там йому показали уламки одного з дронів, який збили у Румунії. Слідство підтвердило, що цей безпілотник — російський.

Також МЗС викликало посла Румунії в РФ до Бухареста, щоб обговорити інциденти з дронами.

З початку великої війни в Україні російські дрони 33 рази порушували повітряний простір країни. За цей період біля українсько-румунського кордону зафіксували понад 100 обстрілів. Лише у 2026 році Румунія піднімала свої літаки через обстріли України 34 рази.

Останні інциденти з російськими дронами в Румунії

Вранці 24 липня румунський F-16 збив невідомий дрон у повітряному просторі країни. Приблизно в той самий час в Одеській області лунала повітряна тривога через пуски російських реактивних БпЛА «Бандероль». Тоді Збройні сили Румунії вважали, що збитий дрон схожий на «Шахед» або «Герань-2», які Росія використовує для атак проти України.

Вже 25 липня румунські військові знову збили невідомий безпілотник, який залетів на територію країни. Його знешкодили за 10 кілометрів на захід від міста Сфанту-Георге. Того ж дня прокуратура підтвердила, що збитий 24 липня румунськими силами дрон — це російський «Шахед».

Після цього, уранці 26 липня, в Румунії винищувач F-16 знову збив невідомий безпілотник, який залетів на територію країни.